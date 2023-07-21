Думал о наживе: вдова умершего от рака Пономаренко обвинила его брата в жадности

Вдова умершего от рака Александра Пономаренко рассказала, что брат Валерий не дал денег на его лечение. По словам Анны Пономаренко, родственник только говорил о сцене и доходах.

Поклонники и коллеги были в шоке от новостей о смерти артиста. Его сгубила тяжелая форма рака. Казалось, что болезнь должна была сблизить родственников Александра, но после смерти мужчины отношения только ухудшились.

Во время лечения Пономаренко требовалось не только много внимания, но и денег. Все средства семьи уходили на лекарства, врачей и поездки по клиникам. Но брат остался в стороне.

«Валера не принимал участие в расходах на лечение, говорил о своих проблемах и будто не понимал, в каком состоянии Саша», – призналась вдова звезды в эфире шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

По словам Анны, даже в такой тяжелый момент он продолжал говорить о сцене и доходах, хотя брату было уже совсем плохо. Она просила мужчину остановиться и помочь, но он отвернулся от нее. Женщина рассказала, что даже во время благотворительного концерта Валерий забрал крупную сумму денег, хотя его коллеги выступали бесплатно. Он уверял, что отдаст все.

Ранее мы писали о том, что родственники Александра Пономаренко устроили войну за его многомиллионное наследство. С момента смерти юмориста прошло уже полгода. В семье Александра возник конфликт из-за вступления в наследство. По закону, на него могут претендовать не только жена и дети, но и мама Пономаренко и его братья.