«Я сам ничего не умею»: Григорий Лепс назвал истинную причину своего ухода из шоу «Голос»

Вокальный проект Первого канала «Голос» вот уже на протяжении 11-ти лет показывает исключительно высокие рейтинги, из-за чего снимаются все новые и новые сезоны. Если раньше формат шоу был неизменен, то теперь с каждым годом создатели придумывают что-то новое. В том числе меняют и наставников. Некоторые из них, например, Баста и Полина Гагарина, уже долгое время занимают свои красные кресла, а вот остальные места постоянно меняют хозяев.

В четвертом и пятом сезонах в проекте принимал участие исполнитель хита «Рюмка водки» Григорий Лепс. Зрителям он нравится в роли наставника, однако на шестой год существования программы он неожиданно покинул ее. И лишь недавно артист раскрыл, что же именно заставило его распрощаться с «Голосом».

По признанию Лепса, несмотря на слухи, никакого увольнения не было. Он ушел по собственному желанию, так как уже сильно уставал в силу возраста, да и не мог выделить время для съемок из-за загруженного графика. Также Григорий подчеркнул, что никогда не считал себя хорошим наставником, так как он не имеет тех знаний и умений, которые можно передать другим вокалистам.

«До и после меня в шоу были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно… Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», - отметил Лепс в шоу Татьяны Навки «Команда» на KION.

Ранее 14-летняя финалистка шоу «Голос. Дети» рассказала о преследовании незнакомым взрослым мужчиной.