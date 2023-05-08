«Мне страшно выходить из дома»: финалистка шоу «Голос. Дети» рассказала о преследовании

14-летняя финалистка шоу «Голос. Дети» и исполнительница шлягеров, «Мелом» и «Мама» Яся Дегтярева рассказала, что в течение двух лет ее преследовал незнакомый взрослый мужчина.

«Он стучался в квартиру, поселился рядом. Не знаю, что он от меня хотел, но то, что преследовал — факт», — сказала юная певица.

В шоу «PRO Говори» можно услышать и другие признания одаренной девочки о тех, кто пытался и пытается «выследить, дождаться у школы, узнать адрес».

По словам Дегтяревой, в последнее время она не выходит из дома без сопровождения охранника и не афиширует время и место своих выступлений.

Сейчас Яся, которая за проникновенное исполнение песен уже получила прозвище «королева мурашек», начала сочинять и записывать под гитару свои собственные композиции.

Ярослава выкладывает их в Сеть сама, без всяких продюсеров.