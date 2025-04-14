«Я с ума сойду»: Николай Басков пожаловался на дорогой ремонт особняка на Рублевке

Певец Николай Басков пожаловался на дорогостоящий ремонт своего особняка на Рублевке. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист признался, что боится даже считать, во сколько ему обойдется отделка дома и мебель.

Исполнитель хита «Шарманка» приобрел участок вблизи Рублево-Успенского шоссе еще в 2014 году, но все еще не заехал в новый дом из-за затяжного ремонта. Николай Басков заявил, что отпразднует новоселье в свой 50-летний юбилей.

В особняке площадью 2 тыс. квадратных метра планируется итальянская кухня с огромной плитой и встроенной панелью для подогрева блюд. Это может стоить от 500 тыс. рублей и выше за погонный метр. Также певец хотел бы приобрести посуду из натуральной латуни. По словам Николая Баскова, он не занимается подсчетом расходов на ремонт, иначе «сойдет с ума».

«Если я буду считать, я с ума сойду», — заявил артист.

Что касается дизайна интерьера поместья, то Николай Басков сделает акцент на стиле ампир: лепнина, позолота, массивные люстры из хрусталя и парча. Как утверждает певец, мебель для загородного дома он заказывал у российских производителей.

«Один в один как с итальянским брендом, даже еще лучше сделали. Потрясающе просто. А когда пришел кабинет итальянский, то мне не понравилось, что у них там дырки были», — поделился Николай Басков.

Ранее сообщалось о том, что риелтор Евгений Яшенков оценил стоимость ремонта замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в деревне Грязь.

*признан иноагентом на территории РФ