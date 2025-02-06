«Рациональнее продать»: риелтор оценил стоимость ремонта замка Галкина* и Пугачевой в Грязи

Стало известно, в какую сумму обойдется ремонт замка певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в деревне Грязи. Риелтор Евгений Яшенков назвал сумму в десятки-сотни миллионов.

Его комментарий приводит Ura.ru.

«Реставрация и ремонт такого огромного здания могут обойтись в десятки, если не в сотни миллионов. Возможно, рациональнее продать замок дешевле заявленной цены, но без ремонта», - поделился специалист.

Яшенков отметил: дом в отличие от квартиры требует постоянного ухода. При тех повреждениях, что есть у особняка артистов, ремонт может влететь в копеечку.

Одно только проектирование реставрации могут оценить в несколько миллионов. Фасадные работы без учета стоимости материалов обойдутся в сумму около 40 тыс. рублей за метр. Интерьерные работы стоят от 50 тыс. за метр. Не менее затратное дело ремонт кровли.

Ранее сообщалось, что замок стал разваливаться, а на стенах образовалась плесень. Постройка три года пустует, за нее ежемесячно платят порядка полумиллиона рублей.