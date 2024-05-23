«Я с уговорами пошла туда»: Лариса Гузеева рассказала о работе на ТВ

Лариса Гузеева заявила, что долго не соглашалась вести шоу «Давай поженимся!». Знаменитость рассказала о работе на ТВ в эфире подкаста «Жизнь замечательных».

По словам Гузеевой, она не планировала связывать жизнь с работой на ТВ. Артистка вспоминает, что жила в достатке, но внезапно получила приглашение на кастинг в «Давай поженимся!». Гузеева долго не соглашалась вести шоу: у нее не было опыта работы с суфлером и «ухом».

«Я с уговорами пошла туда 16 лет назад, совершенно не умела работать с «ухом» и суфлером. Мне разрешили работать без них, и как-то все понеслось — через год уже были ТЭФИ и за программу, и как ведущей», — высказалась знаменитость.

По словам Гузеевой, после съемок в шоу ее жизнь вышла на новый уровень.

Также телеведущая добавила, что благодарна коллективу «Давай поженимся!». Благодаря коллегам она «с большой радостью» идет на работу.

Ранее 65-летняя телеведущая Лариса Гузеева призналась, что не мечтала выйти замуж. Подробности читайте в этой новости.