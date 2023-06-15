«Я с твоей женой в Дубае»: Алексей Чумаков рассказал об изменах и отдыхе с певицей Алсу

Певец Алексей Чумаков счастлив в браке с исполнительницей Юлией Ковальчук, но несмотря на это, в СМИ часто появляется информация о его изменах. Артист в беседе с Пятым каналом прокомментировал слухи о неверности с коллегой Алсу и рассказал, беременна ли Юлия.

Недавно в Сети появился снимок, на котором 40-летняя Ковальчук гуляла по супермаркету. Внимательные поклонники заметили у всегда стройной певицы округлившийся живот. Алексей не подтвердил беременность жены, но и не опроверг. Он решил снова ответить шуткой.

«Дело в том, что у нас в семье беременна я. И поэтому мои сиси наливаются молоком. А животик, я вам его продемонстрирую, полон четырех детишек», — заявил Алексей журналистам.

Пока Юлия наслаждается хорошей погодой в Испании, Алексея все чаще видят вдали от супруги. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Чумаков отдыхает в Дубае с певицей Алсу. Брюнетка тоже была без мужа. Поклонники начали говорить о романе.

Исполнитель прокомментировал сообщения в прессе. Он заявил, что позвонил мужу артистки Яну Абрамову, с которым дружит.

«Говорю: «Ты в курсе, что я с твоей женой в Дубае?». Он: «Ах ты, скотина! Я всегда подозревал», — поделился Алексей.

В разговоре с журналистами певец признался, что их с Алсу связывает крепкая дружба, а жене он никогда не изменял.