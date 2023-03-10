«Ты постарела»: 40-летняя Юлия Ковальчук ответила на критику в адрес своей внешности

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. За долгие годы брака молодые люди стали счастливым родителями, но, несмотря на это, журналисты регулярно приписывают им развод и многочисленные измены со стороны певца. Еще одним «любимым» поводом для обсуждения в Сети стала внешность Ковальчук. Нередко подписчики пишут о том, что артистка сильно постарела. Сама Юлия редко реагировала на подобные высказывания в свой адрес, однако на этот раз она решила сделать исключение и посвятить дискуссионной теме отдельный пост.

Так, возлюбленная Чумакова опубликовала свою фотографию и довольно смело написала: «Да, я повзрослела». Ковальчук считает, что это — естественный процесс, который никак не остановить, вот почему едкие высказывания относительно внешности ее не обижают.

«Это такое счастье быть взрослой, свободной и самодостаточной. Да и взрослеть нужно уметь. Девочки, пусть комментарии по типу "ты постарела или повзрослела" вас не пугают и не обижают», — высказалась певица.

К слову, многие фолловеры с восторгом отреагировали на признание Юлии и поспешили встать на ее защиту. «Вы выглядите младше, и вы это знаете. Прекрасно выглядите! Тот случай, когда возраст только украшает женщину», — написали пользователи Сети.

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