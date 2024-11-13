«Я с тобой до конца»: Ксения Бородина обратилась к Ольге Орловой в день ее рождения

Российская телеведущая Ксения Бородина публично поздравила с днем рождения свою подругу, бывшую солистку «Блестящих» Ольгу Орлову. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Известно, что на празднование своего 47-летия Орлова отправилась в Рим, куда накануне прилетела и Бородина. В соцсетях телеведущая поспешила тепло поздравить приятельницу с праздником.

«Моя красивая, мудрая, добрая и нежная подруга! Хочу поблагодарить тебя за годы, проведенные вместе, и сказать с уверенностью: что бы ни случилось, я с тобой до конца. Жаль, что встретила тебя так поздно, но, дай бог, мы еще много что увидим вместе», — написала артистка.

Знаменитость добавила, что восхищается добротой, терпением и мудростью старшей коллеги. Ксения также назвала певицу «умной, интересной и красивой».

«Люблю тебя, моя Оля. Хоть у меня никогда не было сестры, но ты ей стала», — резюмировала бывшая ведущая «Дома-2».

Напомним, в 2017 году Орлова начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Артистки являются близкими подругами. 13 мая прошлого года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Девочка появилась на свет 6 февраля 2023-го.

Ранее мы писали, что возлюбленный Ксении Бородиной обратился к ее матери.