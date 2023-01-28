«Я с Тарзаном переспала»: раскрыты новые подробности развода Королевой с Глушко

Брак Наташи Королевой с Сергеем Глушко, известным как Тарзан, многие годы овеян слухами об изменах мужа. Находясь на грани развода, пара уже не живем вместе. Напряженные отношения подогрела и Анастасия Волочкова.

На шоу ютуб-блогера Волочкова играла в игру под названием «Поцеловать-переспать-убить». Признав сексуальность Тарзана, балерина заявила, что могла бы переспать с артистом.

«Я с Тарзаном переспала. Он такой сексуальный», — грезила мечтами Волочкова.

Также балерина льстиво улыбнулась и выдала про Наташу Королеву: «Так, она, вроде, уже не с ним».

Ранее мы писали, что певица Наташа Королева призналась в чувствах Игорю Николаеву.