16:11, 28 января 2023
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«Я с Тарзаном переспала»: раскрыты новые подробности развода Королевой с Глушко
«Я с Тарзаном переспала»: что известно о разводе Королевой с Глушко.
Фото: Starface
Брак Наташи Королевой с Сергеем Глушко, известным как Тарзан, многие годы овеян слухами об изменах мужа. Находясь на грани развода, пара уже не живем вместе. Напряженные отношения подогрела и Анастасия Волочкова.
На шоу ютуб-блогера Волочкова играла в игру под названием «Поцеловать-переспать-убить». Признав сексуальность Тарзана, балерина заявила, что могла бы переспать с артистом.
«Я с Тарзаном переспала. Он такой сексуальный», — грезила мечтами Волочкова.
Также балерина льстиво улыбнулась и выдала про Наташу Королеву: «Так, она, вроде, уже не с ним».
Ранее мы писали, что певица Наташа Королева призналась в чувствах Игорю Николаеву.
Источник фото:Starface
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: