«С любимым»: певица Наташа Королева призналась в чувствах Игорю Николаеву

«Встречаем год Кролика в дружной компании с любимым композитором на телеэкране!» — сообщила Королева.

Поклонники удивились, что артистка назвала бывшего супруга любимым. Но звезда, похоже, скучает по своему прошлому. Она публикует нарезки из старых видео, одно из них было на песню «Миражи».

«Ты нашел моложе, чем я. У тебя другая семья. Что же это было, скажи? Миражи», – поется в отрывке.

Недавно композитор праздновал свой день рождения. Он принял участие в шоу «Привет, Андрей!». Гостьей программы была также сама Королева. Она появилась в студии в синем платье с глубоким декольте. Поклонники заметили, как восхищенно Игорь смотрел на свою бывшую жену. В соцсетях твердили, что у певца еще остались чувства к Наташе.