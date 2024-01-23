«Я с ним не согласна»: Лужина раскритиковала Михалкова, сказавшего, что Рязанов снимал не кино

Актриса Лариса Лужина прокомментировала слова режиссера Никиты Михалкова, который отказался считать работы Эльдара Рязанова кино. Она не согласилась с мнением кинодеятеля и напомнила, что фильмы посмотрели миллионы человек и «эти киноработы действительно достойны».

Комментарий Лужиной приводит сайт aif.ru.

«Я очень уважаю Никиту Сергеевича, но тут я с ним не совсем согласна, что это не кино. Простите, Эльдар снял столько картин, которые вошли в жизнь наших людей, наших зрителей», - сказала звезда фильмов «На семи ветрах», «Тайна мадам Вонг» и других.

Она не исключила, что некоторые фильмы могли быть хуже тех, которые сняты в советское время. Речь идет о последних картинах Рязанова – «Старые клячи» и других, снятых после перестройки.

«Но мне кажется, что все равно у него достойные картины. Может, я не очень хорошо разбираюсь, Никита Сергеевич лучше разбирается в том, что кино, что не кино», - сказала Лужина и добавила, что воспринимает работы «эмоционально, как зритель», и любит кино Рязанова.

Ранее актер Владимир Долинский высказался относительно слов Михалкова о фильмах Рязанова. По его мнению, режиссер не должен скрывать своего мнения. «У всех свои вкусы», - пришел к выводу актер.