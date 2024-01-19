Владимир Долинский ответил Никите Михалкову, заявившему, что фильмы Эльдара Рязанова «не кино»

Актер Владимир Долинский отреагировал на слова режиссера Никиты Михалкова о том, что Эльдар Рязанов снимал «не кино». За это высказывание многие раскритиковали постановщика, но 79-летний заслуженный артист РФ не стал его осуждать. Он считает, что Никита Сергеевич не обязан скрывать то, что на самом деле думает.

Долинский признался, что не считает, что Михалков неправ. Просто это его мнение, которое может не перекликаться с мыслями других. Он отметил, что каждый волен любить то, что хочет, и говорить то, что считает нужным. По его словам, самому Рязанову тоже могло не нравиться творчество Никиты Сергеевича.

«Почему, собственно говоря, Михалков должен скрывать свое мнение, если он действительно считает, что Рязанов снимал не кино в его понимании? У всех свои вкусы, никто не обязан друг другу нравиться», - поделился актер в беседе с aif.ru.

Также Долинский добавил, что, несмотря на разные мнения, нельзя не признавать одного – и Никита Михалков, и Эльдар Рязанов внесли огромный вклад в искусство России.

Ранее на слова Михалкова о Рязанове отреагировал актер Юрий Назаров.