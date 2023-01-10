«Я с любовником, а муж пришел раньше времени»: Кристина Асмус вспомнила щекотливую ситуацию

Актриса театра и кино Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым старается не афишировать личную жизнь. По слухам, красавица встречается со своим коллегой Романом Евдокимовым. На днях она рассказала о щекотливой ситуации, в которой оказалась.

Знаменитость записала видео после первого в новом году спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в театре Ермоловой. Она появилась перед поклонниками в платье главной героини и с растекшимся макияжем. Кристина рассказала, что с ней произошла неожиданная ситуация. Во время сцены страсти с любовником, артист, играющий ее мужа, появился намного раньше, чем нужно.

«Я на сцене со своим любовником. И муж заходит раньше времени, до того, как я сказала, что я беременна. А это важнейшая сцена! Если я ее не сыграю, то нет смысла спектакль продолжать. Я выкрутилась кое-как. Обожаю такие стрессовые ситуации», — поделилась эмоциями блондинка.

Асмус рассказала, что в этот день ее преследовали неудачи. Еще до выхода на сцену у нее порвалось платье.

«Надеюсь, что это не из-за новогодних праздников, а просто неудачно постирали. Мы его оставляли в ателье», — отметила звезда.

Кристина поблагодарила зрителей, которые не только делились восхищенными отзывами, но и передали ей подарки. Они растрогали девушку.

Ранее мы писали о том, как Дарья Мороз заявила, что секс между Асмус и Янковским в «Тексте» был настоящим.