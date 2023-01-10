«Как они смогли?»: Дарья Мороз заявила, что секс между Асмус и Янковским в «Тексте» был настоящим

В 2019 году на больших экранах страны показали психологический триллер «Текст», в котором главные роли исполнили Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. Фильм сразу же наделал много шума. И в большинстве своем обсуждалась скандальная постельная сцена, которая была настолько натуральной, что многие зрители не поверили, что актеры только имитировали секс.

После выхода кинокартины на Кристину Асмус вылился целый поток критики. Многие хейтеры до сих пор считают, что ее развод с Гариком Харламовым напрямую связан именно с «Тексом». Сейчас скандал уже немного поутих, но недавно артистка Дарья Мороз решила вновь затронуть эту тему и высказать свое мнение по поводу постельной сцены в фильме режиссера Клима Шипенко.

В интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала FAMETIME TV Мороз сказала, что, в отличие от многих зрителей, осталась под большим впечатлением после просмотра «Текста». Ее восхитила его откровенность и бесстыдность. А секс-сцену Асмус и Янковского она вообще считает роскошной и настоящей.

«Я, когда увидела, просто открыла рот и подумала: "Как они смогли быть такими настоящими?". Такими в высоком смысле бесстыдными. Это очень сложно», — отметила Дарья Мороз.

Также актриса рассказала, что думает по поводу своих откровенных сцен, которых стало довольно много из-за ее участия в сериале «Содержанки». По словам Мороз, сейчас съемки без одежды для нее уже обыденность, и она не видит в этом ничего плохого.

«Откровенные сцены не ради откровенных сцен. Они поддерживают драматургию отношений героев. Когда тело — это инструмент, когда это снято красиво и художественно», - считает Дарья.

Ранее Дарья Мороз сделала откровенное признание, что долгое время переживала из-за общения дочери с Ксенией Собчак.