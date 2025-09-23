«Я с дочкой не живу»: Николай Сердюков сходил на школьное собрание
© Starface.ru
Муж блогера Ксении Бородиной Николай Сердюков сходил на школьное собрание. Он сделал фото из класса и подписал на снимке, что ему ничего не понятно.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Сердюкова.
«На самом деле ничего не понятно. Я с дочкой не живу, носит ли она сменку, собран ли пенал с карандашами, какие ланч-боксы с собой берет, я этого не знаю», - признался Николай.
Ранее сообщалось, что его жена Ксения Бородина ошиблась в написании фамилии психолога Михаила Лабковского. В Сети назвали ведущую безграмотной и указали на ее постоянные «глупые» ошибки.
Известно, что сама Ксения в 2024 году получила красный диплом, окончив психологический факультет МГУ.
В июне 2025 года блогер вышла замуж за Сердюкова. В Сети подозревают Ксению в беременности после публикации фото с округлившимся животом.