Блогер Ксения Бородина ошиблась в написании фамилии психолога Михаила Лабковского. Она привела цитату эксперта, но вместо буквы «а» в начале фамилии написала «о».

Ксению спросили, как перестать чувствовать себя плохой мамой. На это Бородина написала: «Как сказал Лобковский, если вы помните имя своего ребенка и не сдали его в детский дом, вы уже хорошая мама».

Интернет-пользователи на это отреагировали, написав, что Ксения «вообще безграмотная». «Такие ошибки глупые всегда», «Зато у нее красный диплом» «Позорище», - отмечают юзеры.

Ошибка в имени Лабковского замечена на странице Ксении в соцсетях. Стоит отметить, что сама Бородина является дипломированным психологом. В августе 2024 года она получила красный диплом психологического факультета МГУ.

Ранее в Сети заподозрили Бородину в беременности после кадров с округлившимся животом. Несколько месяцев назад она вышла замуж за Николая Сердюкова и признавалась, что хотела бы родить общего ребенка.