НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 августа 2024, 17:08
1 мин.

«Я рыдала»: Волочкова показала перенесшего инсульт отца в его день рождения

Анастасия Волочкова показала, как выглядит в 77 лет перенесший инсульт отец.
«Я рыдала»: Волочкова показала перенесшего инсульт отца в его день рождения

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова показала отца в его день рождения. Напомним, чемпиону СССР по настольному теннису исполнилось 77 лет, однако 17 лет назад он перенес инсульт.

Мужчина перестал говорить после болезни, но сохранил ясность сознания. Бывшая жена – мама Волочковой – не оставила его после инсульта.

День рождения Юрий Волочков провел с бывшей супругой в Санкт-Петербурге в квартире, которая была подарена Анастасией. Сама Балерина находилась в Москве и связалась с родителями по видео.

«Говоря по видеосвязи из Москвы, я рыдала. Горжусь своим отцом и его силой духа. Мамочке мой поклон. Пока мои родители живы, я чувствую себя маленьким ребенком, коим я в душе и являюсь…», - поделилась Волочкова и призвала посмотреть фотографии родителей, назвав их «трогательными кадрами».

Юрий Волочков

Юрий Волочков

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее балерина рассказывала, что продала в Астрахани 22 квартиры. Когда-то бывший возлюбленный Игорь Вдовин передал ей недостроенные квартиры – строительство завершилось только в 2019 году. Квартиры были переданы в счет взятых у Волочковой 3,5 млн долларов. После продажи имущества она получила в три раза меньше той суммы, которую давала Вдовину.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Анастасия Волочкова
отец
фото