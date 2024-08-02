«Я рыдала»: Волочкова показала перенесшего инсульт отца в его день рождения

Балерина Анастасия Волочкова показала отца в его день рождения. Напомним, чемпиону СССР по настольному теннису исполнилось 77 лет, однако 17 лет назад он перенес инсульт.

Мужчина перестал говорить после болезни, но сохранил ясность сознания. Бывшая жена – мама Волочковой – не оставила его после инсульта.

День рождения Юрий Волочков провел с бывшей супругой в Санкт-Петербурге в квартире, которая была подарена Анастасией. Сама Балерина находилась в Москве и связалась с родителями по видео.

«Говоря по видеосвязи из Москвы, я рыдала. Горжусь своим отцом и его силой духа. Мамочке мой поклон. Пока мои родители живы, я чувствую себя маленьким ребенком, коим я в душе и являюсь…», - поделилась Волочкова и призвала посмотреть фотографии родителей, назвав их «трогательными кадрами».