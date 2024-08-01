Балерина Анастасия Волочкова продала 22 квартиры из-за долга бывшего мужа. Об этом сообщает Kp.ru.

Волочкова имеет большое состояние. На нее оформлены квартиры в Санкт-Петербурге, Москве, загородный дом в Подмосковье и 22 недвижимости в Астраханской области. По информации источника, имущество балерины оценивается в 1,5 млрд рублей.

Недавно Волочковой пришлось подать квартиры в Астрахани, чтобы вернуть часть денег, которые ей должен бывший муж Игорь Вдовин.

«Я отдала бывшему все свои деньги — 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах. Он клялся, что берет эту сумму на год. Говорил, что деньги пойдут в строительный бизнес, который он начал со своим партнером в Астрахани. Вдовин просто взял мои деньги под 30 процентов годовых», — высказалась Анастасия.

Игорь не вернул деньги в обозначенный срок. Тогда он написал расписку, которую спустя годы отказался признавать. Вдовин не смог вернуть Волочковой деньги, зато передал ей 22 недостроенных квартиры в Астрахани. Как утверждает Анастасия, стройка завершилась только в 2019 году.

«Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, коммуналка... И я была вынуждена их продать», — пояснила знаменитость.

Даже после продажи имущества Волочкова не вернула свои деньги. Она получила в 3 раза меньше той суммы, что давала в долг.

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