«Я рыдала»: Анастасия Волочкова отказалась отдать дочери московскую квартиру

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как отказалась отдать дочери квартиру. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Отношения Анастасии Волочковой и ее единственной дочери Ариадны не всегда были идеальными. По словам балерины, ее дочь еще будучи школьницей попросила у матери отдать ей квартиру в Москве, которую когда-то Волочковой подарил Сулейман Керимов.

«Я рыдала. У нас разговор был про недвижимость, про квартиру, что-то я ей там должна», — рассказала балерина.

Волочкова призналась, что отказала дочери из-за ее отца, который лишил звезду денег.

«Я ей сказала: „Ариша, извини, но всё, что касается денег и недвижимости — это к твоему папе, который у меня забрал все деньги в 2008 году, все, которые были — 3,5 миллиона долларов. Теперь то, что папа обещал мне — обращайся к нему“» — рассказала она.

Балерина добавила, что сильно обиделась после разговора с дочерью, которую интересовал вопрос недвижимости. Однако вскоре отношения между Ариадной и матерью пришли в норму.

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