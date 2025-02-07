«Я рядом»: Катя Гордон обратилась к объявленному в розыск Моргенштерну*

Юрист Катя Гордон поддержала объявленного в розыск рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* (признан иностранным агентом на территории РФ). Она выразила уверенность, что оскандалившийся музыкант действительно заключил сделку с дьяволом.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — сказала Гордон в беседе с The Voice.

Она также предложила Моргенштерну* свои услуги и выразила готовность представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила Гордон.

Напомним, Следственный комитет объявил Моргенштерна* в розыск за нарушение закона об иноагентах.

Ранее сообщалось, что музыкант проходит лечение в израильском реабилитационном центре. Артист пытается избавиться от наркотической и алкогольной зависимостей. Время от времени он выходит на связь в соцсетях и делает неоднозначные заявления. В одном из таких эфиров он признался, что в подростковом возрасте заключил договор с дьяволом.

*Признан иностранным агентом на территории России