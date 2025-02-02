«Было такое»: рэпер Моргенштерн* заявил, что заключил сделку с дьяволом ради славы

Российский рэпер Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории России) проходит лечение в израильском реабилитационном центре. Артист пытается избавить от зависимостей. Время от времени он выходит на связь с подписчиками. На этот раз во время стрима молодой человек заявил, что в подростковом заключил договор с дьяволом.

По словам Моргенштерна*, это произошло с ним в 15−16 лет. Юноша настолько мечтал о славе, что в итоге попросил ее у владыки темных сил. Рассказ рэпера приводит Telegram-канал «Алена, Блин!».

«У меня был такой моментик. Если это, конечно, не ложное воспоминание. Что я в период юношества, лет в 15−16, прям просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет», — рассказал артист.

Также Моргенштерн* предположил, что происходящее с ним сейчас связано со сделкой. Артист считает, что таким образом расплачивается за успех.

Ранее режиссер Никита Михалков раскрыл причину неудач рэпера. Он заявил, что кумир молодежи стал инструментом либеральной диктатуры.

*признан иноагентом на территории России