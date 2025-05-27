«Я русский!»: Павел Дуров выступил с заявлением о связях с госструктурами

Павел Дуров оскорбляется, когда его называют российским «активом». Об этом сообщает Газета.Ru.

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью правозащитнику Тору Халворссену рассказал, что он не аффилирован с госструктурами той или иной страны. Особенное внимание Дуров уделил якобы существующим взаимоотношениям с российскими чиновниками.

«Я русский! И я, скорее, лучше умру, чем стану чьим-то активом. Люди, высказывающие подобные предположения, имеют весьма поверхностное представление о моей биографии. О том, чем я занимался до создания Telegram», — рассказал он.

Дуров также напомнил о роли мессенджера, который он создал, в развитии гражданского общества и свобод человека.

«Меня сильно оскорбляет, когда люди говорят, что я российский "актив"», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Павел Дуров купил для возлюбленной Вавиловой роль в фильме за 31 млн рублей.