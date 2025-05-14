«Я рухнула»: Надежда Бабкина рассказала о травме, полученной во время концерта

Надежда Бабкина травмировала руку и ногу во время юбилейного концерта. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Певица Надежда Бабкина в марте отпраздновала свое 75-летие. Знаменитость устроила концерт-капустник, на который пригласила своих звездных друзей. Выяснилось, что выступление певицы едва не сорвалось из-за инцидента за кулисами.

Так, во время выступления Александра Буйнова, Бабкина ушла за кулисы, чтобы переодеться. Однако в какой-то момент стул под народной артисткой сломался.

«За кулисами у стула надломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища… И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену. Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я еще и ногу повредила», — рассказала она.

По словам певицы, она продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем. Однако от активных танцев на сцене Бабкина предпочла отказаться.

«Рука уже зажила, а вот нога… Прихрамываю, но продолжаю выходить на сцену во всех спектаклях и концертах. Просто пока без прыжков во время танцев», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Надежда Бабкина ответила на появление улицы в ее честь словами «это хорошо».