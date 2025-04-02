«Это, конечно, хорошо, но работать продолжаем»: Бабкину смутило, что скоро появится улица в ее честь

Певица Надежда Бабкина отреагировала на сообщения о скором появлении улицы в ее честь. Народная артистка России заявила, что «это хорошо», но она продолжит работать.

Мнение Бабкиной узнало издание «Абзац».

Улицу в честь певицы назовут в ее родном Ахтубинске Астраханской области. Звезда польщена и смущена известием.

«Если это случится, постараюсь не «забронзоветь» и остаться той самой Надей Бабкиной, какой меня знают и помнят в Ахтубинске. Почивать на лаврах, подсчитывая свои звания, награды и ордена, не в моих привычках…», - отметила певица.

К 9 Мая ее театр «Русская песня» готовит премьеру «Василий Теркин», исполнительница занята организацией фестиваля «Песни России», записывает альбом.

«Так что улица – это, конечно, хорошо, но работать продолжаем, не сбавляя оборотов. Увековечивание себя я целью жизни не ставила…», - добавила звезда.

Бабкина отметила: занимается тем, что нравится и приносит людям радость.

Ранее появились сообщения о возможном переименовании улицы в Пермском крае в честь Николая Расторгуева. Музыкант назвал это «легким перебором».