«У нас резус-конфликт мамы и ребенка»: беременной Марии Погребняк собираются вводить иммуноглобулин

Блогер Мария Погребняк, которая беременна четвертым малышом, сообщила, что у нее резус-конфликт матери и ребенка. По возвращении из Турции она приехала сдавать анализы, врачи собираются вводить иммуноглобулин.

Перед приемом у врача Мария пожаловалась, что в Москве «жара, как в Турции».

«Сегодня я сдаю очень важный анализ на резус-конфликт. Если все хорошо, на этой неделе мне будут вводить иммуноглобулин. Так как у нас резус-конфликт мамы и ребенка: у меня группа крови отрицательная, а пузика – положительная», - сказала Погребняк и выразила надежду, что «все будет хорошо по анализам».

Ранее блогер рассказывала, что для беременности у нее были недостаточный вес и резус-конфликт с избранником – предпринимателем Игорем Головинским. Она делилась, что у мужчины положительная группа крови. Мария называла беременность «настоящим чудом».

Также она заявляла, что у Игоря нет детей. Избранник неоднократно интересовался, готова ли Мария родить четвертого ребенка.