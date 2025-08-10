«Я родоначальник этого тренда»: певица Акула сравнила себя с Кадышевой и Булановой

Певица Оксана Почепа, выступающая под псевдонимом Акула, сравнила себя с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Она выразила уверенность, что гораздо популярнее у молодежи, чем коллеги по сцене.

«Моя популярность у зумеров пришла гораздо раньше, чем у Кадышевой и Булановой. И концертов для молодежи у нас больше. Я родоначальник этого тренда», - заявила Акула в беседе с Абзацем.

Исполнительница хита «Кислотный DJ» также отметила, что не стоит на месте и постоянно пытается создавать коллаборации с популярными среди молодежи артистами. По словам Акулы, она с удовольствием записала бы фит в Ваней Дмитриенко или рэпером Никитой Коробыко, выступающим под псевдонимом nkeeei.

«Совсем скоро у нас выйдет новая песня с современным исполнителем, которая точно завирусится в интернете с бешеной скоростью», – заверила Акула.

Певица также призналась, что отдаст права на свои песни и псевдоним дочери, когда она вырастет. Акула выразила надежду, что наследница продолжит ее дело в будущем.

Напомним, с ростом популярности у молодежи Надежда Кадышева значительно повысила гонорары. На сегодняшний день ее выступление стоит 20 млн рублей. Татьяна Буланова этим летом догнала по популярности исполнительницу хита «Плывет веночек». Сама певица признавалась, что не удивлена интересом молодежи к своему творчеству, так как музыка 90-х и нулевых сейчас часто используется в фильмах и сериалах.

Певица Акула была популярна в начале 2000-х годов. Ее хит «Кислотный DJ» звучал на всех радиостанциях. Проект появился благодаря Сергею Жукову.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская внезапно обрела популярность у зумеров вслед за Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Певица уже подняла ценник на выступления сразу на 2 миллиона рублей – до 6 миллионов рублей.