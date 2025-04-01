«Возможно, бабушкой станешь»: 18-летний сын Марии Погребняк удивил мать признанием

Блогерша Мария Погребняк на себе испытала, как бывает коварен День дурака 1 апреля. Старший сын разыграл ее, сообщив о беременности своей возлюбленной. И звезда реалити поверила наследнику.

В личном Telegram-канале Мария опубликовала переписку с 18-летним Артемом. Он писал маме и просил ее приехать домой ради серьезного разговора. По ответам блогерши было понятно, что она напряглась из-за всей этой ситуации.

«Привет, короче надо встретиться. Как-то сказать не удается. Короче ты, возможно, бабушкой станешь», - заявил юноша.

Мария сначала не поверила сыну и поспешила переспросить, но он настаивал, что его девушка действительно беременна. Тогда блогерша сразу же выехала домой и попросила Артема никуда не уходить. В этот момент парень и сдался.

«Ладно, ладно, не торопись. Дети же радость. С 1 апреля», - написал звездный наследник.

Погребняк пояснила подписчикам, что не была зла на сына. Напротив, она обрадовалась, узнав о возможном статусе бабушки. Но пока ей придется еще подождать.

Ранее Мария Погребняк ответила на обвинения в анорексии.