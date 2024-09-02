«Необычное для нас начало»: беременная Мария Погребняк воссоединилась с бывшим мужем по важному поводу

Блогер Мария Погребняк, которая скоро станет мамой в четвертый раз, воссоединилась с экс-супругом, футболистом Павлом Погребняком, чтобы проводить их сына в МГУ. В личном блоге бизнесвумен поделилась снимками, на которых она позирует вместе с бывшим мужем и Артемом у вуза.

Недавно стало известно, что 17-летний сын Марии Погребняк стал студентом факультета «Высшая школа бизнеса» в МГУ. Блогер вместе с экс-супругом пришли проводить первокурсника в вуз.

«Сегодня необычное для нас начало учебного года. На одного школьника стало меньше, ведь теперь Артем — первокурсник МГУ! Конечно же, мы не могли пропустить это событие, и вместе с сыном отправились на торжественную линейку. <…> Время неумолимо бежит вперед, мои сыновья растут. Артем — студент, Пашу мы проводили в 10 класс, а Лешу — в 8. Но через пару лет в этот же день я буду еще и нестись в детский сад», — поделилась Мария Погребняк, которая сейчас ждет четвертого ребенка.

По словам знаменитости, увидев в руках сына студенческий билет, она «вернулась в юность».

Напомним, недавно Мария Погребняк вышла замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского, от которого ждет ребенка. Блогер признавалась, она до сих пор не знает пол будущего малыша, но мечтает о дочери.

У бизнесвумен уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей. Мария Погребняк отмечала, что после развода сохранила хорошие отношения с бывшим мужем и не препятствует его общению с детьми.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк объяснила, почему не показывает супруга.