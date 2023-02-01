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18:22, 01 февраля 2023
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«Я ревную»: беременная жена Павла Прилучного не сдержала эмоций после его поцелуев с другой

Беременная жена Павла Прилучного заговорила о ревности после его поцелуев с другой.

«Я ревную»: беременная жена Павла Прилучного не сдержала эмоций после его поцелуев с другой

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Павел Прилучный счастлив в браке с молодой женой Зепюр Брутян. Сейчас девушка находится в «интересном положении», но продолжает работать с мужем. Они вместе снимаются, играют в спектакле и летают на гастроли. Как только красавица оставляет любимого одного, его тут же окружают поклонницы. Брюнетка, наконец, показала свое недовольство по этому поводу.

Прилучный опубликовал в соцсетях видео, на котором сидит дома в окружении домашних любимцев. Они встречают хозяина после разлуки и лезут к нему на руки. Одна из собак, девочка, особенно тянется к мужчине. Тэффи лезла к Павлу с поцелуями, а он радостно улыбался и отвечал ей взаимностью. Зепюр прокомментировала увиденное.

«Ну все, я ревную. Уберись», – высказалась артистка на камеру.

Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К счастью, у девушки нет реальных конкуренток. После свадьбы с актрисой Павел сильно изменился. Он проводит все время дома и публикует в соцсетях фотографии с женой. На светских мероприятиях пара держится вместе, улыбается на камеру, а мужчина не отпускает жену из своих объятий.

Ранее мы писали о том, как Прилучный потратил на молодую супругу огромные суммы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Павел Прилучный
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#отношения
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#ревность
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