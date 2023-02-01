«Я ревную»: беременная жена Павла Прилучного не сдержала эмоций после его поцелуев с другой

Актер Павел Прилучный счастлив в браке с молодой женой Зепюр Брутян. Сейчас девушка находится в «интересном положении», но продолжает работать с мужем. Они вместе снимаются, играют в спектакле и летают на гастроли. Как только красавица оставляет любимого одного, его тут же окружают поклонницы. Брюнетка, наконец, показала свое недовольство по этому поводу.

Прилучный опубликовал в соцсетях видео, на котором сидит дома в окружении домашних любимцев. Они встречают хозяина после разлуки и лезут к нему на руки. Одна из собак, девочка, особенно тянется к мужчине. Тэффи лезла к Павлу с поцелуями, а он радостно улыбался и отвечал ей взаимностью. Зепюр прокомментировала увиденное.

«Ну все, я ревную. Уберись», – высказалась артистка на камеру.