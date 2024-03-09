«Я ревела в последние дни»: Виктория Боня раскрыла, почему ушла из соцсетей

Телеведущая и модель Виктория Боня, которая недавно призналась, что впала в апатию из-за сложностей в жизни, раскрыла причину произошедшего. Об этом пишет Super.ru.

По признанию Виктории Бони, она столкнулась с апатией и на некоторое время ушла из соцсетей из-за того, что уже давно не может попасть в Монако, где находится ее дом.

«Я чувствовала себя бездомной и мне было так плохо от того, что я просто не могу поехать к своей дочке и Мурочке (кошка Виктории Бони). Я ревела в последние дни и чувствовала настоящую пустоту. Но я позволила этому быть. Соединилась со своими состоянием и просто решила, что буду наблюдать за своей пустотой», — поделилась телеведущая.

Виктория Боня рассказала, что все произошло из-за того, что она не успела заранее продлить свой вид на жительство в Монако, перед тем как в прошлом августе отправилась в Америку на операцию. Модель была уверена, что сможет сделать это за пару недель, но в реальности это заняло бы несколько месяцев.

Однако теперь знаменитость поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что ей подтвердили визу D и она может вернуться домой.

«Мне только сейчас сказали, что оформлена моя новая D-виза и я могу теперь смело лететь в Москву, получать документы и лететь домой. Я так соскучилась по дому», — сообщила Виктория Боня.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня заявила, что уходит из соцсетей из-за сложностей в жизни, но на тот момент не стала раскрывать подробности.