«Меня нет»: Виктория Боня ушла из соцсетей и впала в апатию

Виктория Боня заявила, что уходит из соцсетей из-за сложностей в жизни. Об этом она рассказала в instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Телеведущая заявила в соцсетях что столкнулась с некими жизненными сложностями из-за которых она временно перестанет появляться в интернете.

«Я даже себе не могу признаться, что в связи со сложностями, которые у меня возникли я впала в апатию. Я думаю уйти на время из инстаграма*. Так и хочется написать большими буквами: меня нет», — рассказала она.

После этого Боня добавила, что уходит на некий телепроект — это решение она назвала идеальным, «чтобы соединиться с собой».

Напомним, не так давно Виктория Боня объявила о расставании с молодым человеком Русланом Гасановым. Причиной этого стала большая разница в возрасте возлюбленных — бизнесмен был на 14 лет моложе телеведущей.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня ответила на обвинения Иды Галич в плагиате.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.