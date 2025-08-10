«Я решила выдохнуть и немного гульнуть»: Полина Диброва перед разводом отправила детей подальше от Москвы
© Starface.ru
Полина Диброва вернулась из Армении, куда летала вместе со своим женским клубом, и решила отправить детей подальше от столицы. В личном блоге она опубликовала видеоролик с одного из московских вокзалов.
На перроне рядом с женой телеведущего Дмитрия Диброва стояли 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Полина поцеловала каждого наследника и посадила в поезд, отправляющийся в Ростов-на-Дону. Мальчиков в поездке сопровождает бабушка.
«Дети отправляются в Ростов с бабушкой», — пояснила жена телеведущего.
После этого она опубликовала еще несколько снимков, но уже из дома. 36-летняя Полина призналась, что решила отдохнуть и расслабиться. На одном из кадров она продемонстрировала наполненный бокал.
«Я решила выдохнуть и немного гульнуть», — заключила Диброва.
Дмитрий Дибров при этом продолжает хранить молчание. Адвокаты пары подтвердили их намерение развестись после 16 лет брака.
Напомним, якобы Полина изменила Дмитрию с 50-летним миллиардером, который оказался мужем ее близкой подруги.
Ранее Катя Гордон, представляющая интересы супруги любовника Полины Дибровой, раскрыла, что ждет «разлучницу» в ближайшем будущем. По мнению юриста, уже 11 — 12 августа телеведущий и его неверная жена встретятся за одним столом и подпишут мировое соглашение, официально объявив о расставании.