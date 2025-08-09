Соберутся за столом и объявят о разводе: Катя Гордон раскрыла, чем закончится скандал в семье Дибровых

Катя Гордон заявила, что Дмитрий и Полина Дибровы официально объявят о разводе на следующей неделе. В личном блоге юрист раскрыла, что ждет участников скандала в ближайшее время.

Грядущий развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой женой стал одной из самых обсуждаемых тем за последнее время. Сообщается, что пара разводится после 16 лет брака из-за измены Полины Дибровой. По информации СМИ, избранник 36-летней модели по имени Роман является бизнесменом и другом семьи, он женат, воспитывает шестерых детей. Катя Гордон, представляющая интересы супруги любовника Полины Дибровой, раскрыла, что ждет «разлучницу» в ближайшем будущем.

По мнению юриста, уже 11 — 12 августа телеведущий и его неверная жена встретятся за одном столом и подпишут мирное соглашение, официально объявив о расставании. Вместе с ними на «заседании» будут присутствовать их адвокаты — Александр Добровинский, представляющий интересы Дмитрия Диброва, и Марина Дубровская и Ирина Кузнецова со стороны Полины Дибровой.

«Предсказываю вам как специалист, что будет дальше. Я думаю, что в понедельник — вторник мы с вами будем лицезреть встречу. За столом соберутся с умными видами Дибров, Полина, рядом с Дибровым будет Добровинский. Надо же пиарнуться как раз. Рядом с Полиной будет Дубровская. <…> Цивилизованно. Красиво. Конечно, будет приглашена пресса. Дальше: фотографы, рукопожатие и псевдоцивилизованное расставание», — заявила Катя Гордон.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы состоят в браке с 2009 года, у них трое детей. На момент вспыхнувшего скандала телеведущий находился в Испании, а его супруга улетела в Ереван со своим женским клубом. Позднее модель вышла на связь и в ответ на разрыв с мужем из-за измен отметила: «Мы живем как жили, все в порядке». После этого жена шоумена поблагодарила подписчиков за поддержку, но не стала комментировать связь с другом семьи. 7 августа адвокаты подтвердили развод звездной пары.

Ранее адвокаты Полины Дибровой ответили на обвинения со стороны Кати Гордон: «Единственное, чем она занята, — оскорблениями».