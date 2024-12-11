«Я решила проколоться»: вышедшая на связь в синяках Агата Муцениеце ужаснула подписчиков

35-летняя Агата Муцениеце не скрывает, что тщательно следит за собой. Актриса часто делится косметологическими находками с подписчиками. Звезда призналась, что собирается пройти курс инъекций микроколлагена.

Микроколлаген помогает устранить мелкие морщинки и способствует уменьшению мимических и возрастных линий на коже.

«Друзья, я решила проколоться!» — объявила актриса подписчикам на своей страничке в соцсетях.

Муцениеце пояснила, что будет уплотнять кожу натуральным коллагеном, чтобы она стала чуть плотнее. После процедуры лицо должно покрыться красными точечками, но это пройдет через два часа, убедила актриса.

Агата не заставила фанатов ждать: она записала видео сразу после процедуры спустя несколько часов. На лице звезды заметны синяки. Но телеведущая не переживает и готова на небольшие жертвы ради красоты.

Недавно Муцениеце опозорилась в прямом эфире. Агата случайно сказала матерное слово на радио. В этот момент рядом со звездой находилась восьмилетняя дочь.