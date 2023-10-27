Мария Кожевникова поделилась неожиданной новостью об отъезде из России

38-летняя актриса Мария Кожевникова спустя месяц после родов улетела из России. Она сообщила, что отправилась с семьей в ОАЭ.

Подробности приводит сайт Boda.su.

В сентябре Кожевникова стала матерью четвертый раз: у нее снова родился мальчик. Спустя месяц семья приняла решение отправиться в путешествие: цель поездки – «продлить лето», призналась артистка. Для новорожденного это первая поездка.

«Решили продлить лето, искупать в соленой водичке и получить витаминку Д», - рассказала Кожевникова.

Для поклонников новость об отъезде актрисы из России стала неожиданностью.

Напомним, актриса с 2013 года состоит в отношениях с предпринимателем Евгением Васильевым. Ее сыновьям 6, 8 и 9 лет.

Ранее Кожевникова рассказывала, что за время четвертой беременности набрала 30 килограммов. Самый большой набор – 45 килограммов – случился со вторым сыном. Сейчас она продолжает восстанавливаться – ей помогают специалисты.