«Я решил рискнуть»: лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вышел на сцену при угрозе смерти

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как однажды вышел на сцену при угрозе смерти. В беседе с «Общественной службой новостей» певец заявил, что принял участие в концерте, рискуя жизнью после серьезной операции.

Николай Расторгуев признался, что долгие годы боролся с прогрессирующей болезнью почек, но ее выявили не на ранних стадиях. Музыкант нуждался в пересадке органа и несколько лет ждал в очереди, когда ему найдут донора. В апреле 2009 года артисту провели операцию, и медики запретили ему концертную деятельность на полгода. Однако исполнитель хита «Конь» все же вышел на сцену 12 июня, несмотря на запреты врачей. Певец объясняет: он «не мог подвести» зрителей и команду.

«Я решил рискнуть, это был День России, и наша группа была заявлена. Подвести зрителей и свою команду я не мог. И пришлось, как вы говорите, выступать в экстремальных условиях. Но лично для меня такие риски была оправданны, поскольку для артиста никого важнее его публики нет. Здоровье всегда остается на втором, а иногда и на третьем месте», — заявил Николай Расторгуев.

По словам артиста, после выступления медики его отчитали и заставили пройти дополнительное обследование, по результатам которого не было выявлено каких-либо патологий.

Ранее мы писали о том, что раскрыты подробности состояния здоровья Николая Расторгуева.