«В жестком графике»: появилась информация о здоровье Николая Расторгуева

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев живет в быстром ритме и ни на что не жалуется. Об этом журналистам рассказал его друг, поэт Александр Шаганов.

«Я его встретил на днях. Он в прекрасной форме, провел три аншлаговых концерта в Кремле. В жестком графике дает концерт за концертом и по регионам нашей страны», — приводит его слова NEWS.ru.

Отдельно Шаганов ответил, что Расторгуева можно назвать «символом» их поколения. Он отмечает, что знаком с певцом уже много лет, и гордится их сотрудничеством. Напомним — Шаганов написал некоторые хиты «Любэ», такие как «Батяня-комбат» и «Выйду ночью в поле с конем».

Ранее композитор Игорь Матвиенко рассказал о «космической» песне группы «Любэ».