«Я реально очень богата»: Ольга Бузова похвасталась солидными заработками

Певица Ольга Бузова рассказала о своем отношении к деньгам, об этом сообщает News.ru.

В минувшую пятницу, 24 ноября, певица выступила с сольным концертом в Москве. После этого Бузова подошла к прессе, чтобы ответить на самые волнующие вопросы. Конечно, один из них касался денег певицы. Журналисты поинтересовались у Бузовой, сколько она зарабатывает.

«Блин, я реально очень богата, у меня реально много денег, я реально хорошо зарабатываю, но для меня это, правда, ничего не значит. Деньги для меня — свобода и возможность радовать свои семью, друзей и вас», — призналась певица.

По словам Ольги, она достаточно много вкладывает в свое творчество. При этом к выбору одежды певица подходит ответственно и не тратит крупные суммы на люксовые бренды. Так, на пресс-подход она вышла в футболке, которую носит уже шесть лет и в лосинах из масс-маркета.

«Для меня сцена — это самое главное, пока я не встречу любовь, пока не появится семья», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Виктория Дайнеко заявила, что Бузова и Валя Карнавал не умеют петь.