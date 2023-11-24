Виктория Дайнеко возмущена популярностью Бузовой и Вали Карнавал

Песни блогеров, у которых нет музыкального образования, сейчас пользуются спросом у слушателей. Певица Виктория Дайнеко раскритиковала их вокальные данные.

Дайнеко недовольна, что люди сейчас слушают песни «каких-то блогеров». Она имела в виду Валю Карнавал и Ольгу Бузову.

Бузову певица охарактеризовала как трудоголика, хорошую ведущую и классного шоумена. Но Дайнеко призналась, что как певицу ее воспринимать сложно.

«Но она плохо поет, как и многие блогеры. Как какая-то Валя Карнавал. Ну почему она поет?! Почему? Плохо она поет!» — рассказала выпускница «Фабрики звезд» в интервью Яне Чуриковой.

Она добавила, что мэтрам шоу-бизнеса крайне сложно сейчас пробиться в чарты из-за блогеров. Радиостанции, по ее словам, предпочтут композицию интернет-звезды, а не песню артиста с музыкальным образованием.

Ранее Дайнеко рассказала, что сменила дочери фамилию. Она пояснила, что наследница долгое время спрашивала у нее, почему все близкие носят фамилию Дайнеко, а она нет. В окружении ребенка есть мама, бабушка и дедушка, а родной отец почти не общается с малышкой.