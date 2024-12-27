«Я равнодушна»: Глюк’оZа высказала свое отношение к критике в ее адрес

38-летняя певица Глюк’оZа (настоящее имя — Наталья Ионова) дала суммарную оценку скандалам, в которые попадала на протяжении уходящего года. По словам певицы, общественный резонанс и осуждение со стороны общественности ее не очень волнуют.

2024 для Ионовой выдался на самом деле не простым — он начался с волны критики после того, как она в конце 2023 засветилась на печально известной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой. В июле она приехала в Красноярск и выступила там на Дне металлурга, шокировав зрителей своим странным поведением на сцене — певицу обвинили в употреблении алкоголя и психоактивных веществ. Вскоре она сменила имидж на более неформальный — сбрила брови и покрасила волосы в розовый.

Впрочем, тонны негатива, выливающиеся на Ионову, не повергают ее в уныние. «Я равнодушна к происходящему сейчас хейту. Но, конечно, привычнее вызывать позитивные эмоции», — приводит ее слова StarHit.

При этом певица отвергает утверждения о том, что эпатажное поведение — часть ее маркетинговой стратегии. По словам Ионовой, методы провокаций и агрессии ей совсем не близки.

Ранее Ионова заявляла, что после концерта в Красноярске начала "новую жизнь".