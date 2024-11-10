«Какое-то новое возрождение»: Глюкоза заявила, что начала новую жизнь после скандального концерта в Красноярске

Глюкоза прокомментировала скандальный концерт в Красноярске, где она выступала в странном состоянии. Тогда слушатели были возмущены поведением артистки, которая едва могла устоять на ногах. После случившегося девушка столкнулась с многочисленным хейтом не только со стороны слушателей, но и даже от некоторых коллег, включая и ее экс-продюсера Максима Фадеева.

Наталья Ионова поделилась, что после этой ситуации ее жизнь сильно изменилась. По словам артистки, когда случаются переломные моменты, люди по-другому начинают мыслить и себя вести: если раньше она не знала, в каком направлении дальше двигаться, то сейчас она уже все осознала и приняла для себя решение, так как смогла извлечь важные для себя уроки.

Также Глюкоза подчеркнула, что поведение на концерте в Красноярске вызвало множество обсуждений и осуждений ее в негативном ключе. По словам Ионовой, поклонники были просто не готовы увидеть человека, выступающего за здоровый образ жизни, в таком виде. Наталья уточнила, что она была в меняемом состоянии.

Глюкоза заявила, что она не просто знаменитость, а человек, способный совершать ошибки. Однако певица готова работать над этим и продолжать свою творческую карьеру.

«Это может произойти в принципе с любым. Но я публичный человек, не надо об этом забывать, на мне много ответственности. Я повзрослела еще больше, наверное, я поняла, что даже из тяжелого урока можно взять огромный потенциал для своего движения вперед, для будущего. И в этом уроке найти новую себя, свое какое-то новое возрождение...», — сообщила Наталья в VSRAP Podcast.

Ранее мы писали о том, что Глюкоза с теплом вспомнила о работе с оскорблявшим ее Фадеевым.