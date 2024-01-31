«Я растаял»: звезда «Аншлага» Александр Морозов влюбился в 27-летнюю журналистку

Звезда «Аншлага» Александр Морозов признался, что в 50 лет влюбился в молодую девушку. Его сердце украла 27-летняя военкор Елена Соколова, с которой он познакомился в новогодние праздники. Юморист считает журналистку идеальной, но пока их отношения не выходят за рамки дружбы.

В программе «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» Морозов рассказал, что Елена ему понравилась с первого взгляда. Однако он не спешил оказывать ей знаки внимания, так как думал, что ей всего 18 лет.

«И только потом во время разговора услышал, что эта девушка — лейтенант интернациональной бригады «Пятнашка». Ей 27 лет!» - поделился Морозов.

Александр узнал, что Елена не замужем, поэтому стал оказывать ей недвусмысленные знаки внимания. Соколова его не отвергла, но и на чувства пока не ответила. На данный момент комик с корреспондентом добрые друзья, но он не исключает, что их общение перерастет в нечто большее.

«Я растаял. Не знаю, к чему это приведет, но мое сердце осталось у Леночки Соколовой», - признался Морозов.

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