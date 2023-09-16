Потерял около 80 килограммов: Александр Морозов озвучил сумму, которую отдал за уменьшение желудка

Звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов претерпел кардинальные изменения во внешности. Юморист заметно похудел. Он избавился от почти 80 килограммом благодаря хирургическому вмешательству — операции по уменьшению объема желудка. В беседе с журналистами артист вспомнил, во сколько ему обошлась эта процедура, передает aif.ru.

Морозов, страдавший от лишнего веса, решился на гастрошунтирование несколько лет назад. После этого образ жизни юмориста изменился: он стал избирательнее питаться и время от времени заниматься спортом. При этом, по словам артиста, у него не было никаких жестких диет. Александр ни в чем себе не отказывал, но при этом налегал на мясо. Белок был необходим звезде «Кривого зеркала», тогда как углеводы оказались под запретом.

«Поправляемся от углеводов. Поэтому с сахаром и хлебом надо аккуратнее. Каши не ем, потому что это как раз углеводы. А овощей ем много, особенно если они растут над землей, а не в ней», — рассказал Морозов.

Раньше, до похудения, тазик пельменей был для Александра нормой. Однако теперь, когда уже сделана операция, артист с трудом может съесть хотя бы десять штук.

Чтобы привести тело в порядок, юмористу потребовалось 2,5 года. Гастрошунтирование обошлось ему в 300 тысяч рублей. Кроме того, Морозов пользовался услугами пластического хирурга для удаления обвисшей кожи. Однако в данном случае он не озвучил стоимость процедуры.

Ранее звезда «Кривого зеркала» рассказал, почему закрылось популярное шоу. По его словам, большая часть его артистов «скисла».