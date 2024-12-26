«Я расстроена»: Елена Ваенга на месяц перенесла концерт из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерт из-за болезни. 47-летняя исполнительница призналась, что очень расстроена, и извинилась перед зрителями.

Певица вышла на связь в соцсетях. Ваенга рассказала, что вирус не пощадил не только ее, но и членов коллектива. Поэтому запланированный на 28 декабря концерт перенесли на 28 января.

«Я приношу свои извинения… Это вирус, к сожалению. Остальные тоже заболели, хотя им играть, а не петь. Я себя неплохо чувствую в плане физическом. У меня, к сожалению, не работает голосовой аппарат и спеть я не смогу 28 декабря», - поделилась Ваенга.

Она призналась: готовилась к концерту как к празднику, а не к работе. Певица сообщила, что билеты будут действительны. Также артистка выразила надежду на то, что люди, которые собирались на выступление из других городов, сдадут билеты на транспорт без финансовых потерь.

«Миллион раз извиняюсь. Готовилась не как к работе, а как к празднику. Ну вот так, заболели», - заключила Ваенга.

Ранее певец Николай Расторгуев оценил песню «Там, за туманами» в исполнении Ваенги.