«Очень просто»: Расторгуев рассказал, понравилась ли ему песня «Там, за туманами» в исполнении Ваенги

Певица Елена Ваенга исполнила песню «Там, за туманами» в рамках трибьюта группы «Любэ». Солист коллектива Николай Расторгуев заявил, что артистка спела композицию «очень просто и с правильным посылом».

Комментарий певца приводит РЕН ТВ.

«В трибьюте эту песню выбрала Ваенга. Я думаю, что она выбрала правильный подход. Очень просто и с правильным посылом и настроением. То, что нужно. Не перегружая аранжировками, инструментами. Рояль, голос. Замечательно. Мне очень понравилось», - поделился Расторгуев.

Он считает, что каждый может спеть «Там, за туманами». Но песня стала хитом именно в исполнении «Любэ».

По словам Расторгуева, песню спели с одного-двух дублей. Он назвал ее одной из лучших у «Любэ».

Ранее исполнитель высказывался об идее включить песни «Любэ» в школьную программу. Расторгуев признался, что будет не против, если это случится. «Пусть изучают», - говорил музыкант.