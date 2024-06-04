«Я рассматриваю кандидатуры»: Ирина Безрукова активно ищет нового мужа

Актриса Ирина Безрукова объявила кастинг на роль будущего мужа. Знаменитость призналась, что общается со многими людьми, но в ЗАГС пока не собирается. В беседе с mk.ru она рассказала, какого мужчину видит рядом с собой.

Артистка пояснила, что на данный момент у нее нет избранника. Она воспользовалась случаем, чтобы обратиться к мужчинам, желающим завоевать ее сердце.

«Дорогие друзья, я рассматриваю кандидатуры. Не с точки зрения красоты, молодости и кошелька, а с точки зрения того, произойдет ли химия или нет, тронете ли вы мое сердце или нет. При этом вы можете быть совершенно прекрасны, идеальны, но не моим мужчиной», – порассуждала звезда.

Ирина отметила, что надеется на появление того самого избранника. Она также выделила качества, которыми должен обладать жених.

«Человек должен быть хотя бы приблизительно одного со мной уровня интересов, образования. Человек, который выражается нецензурными словами, вряд ли мне понравится. Человек, который курит, пьёт, бездельничает, тоже вряд ли», – поделилась актриса.

Безрукова пояснила, что мужчина должен быть умным, добрым и достойным. А вот остальных она просит держаться подальше.

«Дураки и дороги пусть будут где-нибудь в другой стороне», – добавила женщина.

Ранее мы писали о том, что Ирину Безрукову на «Последнем герое» укусила ядовитая сколопендра.