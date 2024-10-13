«Я раньше плохо выглядела»: Алсу высказалась о своей внешности после развода

41-летняя певица Алсу, которая летом развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, появилась на праздновании Дня рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. Преобразившаяся после разрыва с мужем артистка высказалась о своей внешности и о творческих планах после развода, передает The Voice.

Алсу позировала перед камерами в элегантном наряде. Певица выбрала эффектный черный костюм, состоящий из жилетки и облегающей юбки в пол. Яркой деталью образа стали длинные кожаные перчатки. Знаменитости сделали гламурный макияж с акцентом на глаза, а ее волосы были собраны в хвост.

На мероприятии к преобразившейся после развода артистке было приковано внимание, ей постоянно делали комплименты. Алсу с юмором отреагировала на восторженные комментарии в свой адрес. Певица призналась, что сейчас она «вся в делах», поскольку у нее много планов, а на весну запланирован концертный тур.

«Я плохо раньше выглядела, да? Спасибо. Нет, ну правда, я вся в делах. У меня концерты на носу. У меня много дел, много планов. Творческих, в первую очередь. На весну даже планируется небольшой тур. Короче говоря, у меня сейчас прямо планы грандиозные. Знаете, я последний раз гастролировала больше двадцати лет назад», — поделилась Алсу.

После расставания с Яном Абрамовым артистка с головой ушла в работу. По словам Алсу, у нее «просто стало больше времени на творчество». Кроме того, певица отметила, что у нее появилось «больше желания, больше настроения заниматься своей любимой музыкой».

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали модель Анастасию Решетову. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу показала себя без макияжа и фильтров.