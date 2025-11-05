«Я пыталась соответствовать»: Надежда Оболенцева назвала причину развода с режиссером Резо Гигинеишвили

Светская львица Надежда Оболенцева назвала причину развода с режиссером Резо Гигинеишвили. По ее словам, у супругов был разный образ жизни.

Подробностями Оболенцева поделилась в интервью Алеко.

Бизнесвумен опровергла, что выбирает исключительно состоятельных мужчин. По мнению Надежды, между мужем и женой должны быть влюбленность, симпатия и общие интересы.

«Он очень реализованный и талантливый человек. Просто был разный образ жизни. Тот образ жизни, который ведёт киношная тусовка, для меня неприемлем. Потому что я не пью, сейчас не курю. Я пыталась соответствовать», - рассказала Оболенцева.

Она отметила, что взаимодействие с Резо началось в кризисный для нее момент развода, светская львица выбирала веселье, караоке.

«На этой теме мы схлестнулись с Резо. Дальше я просто понимаю, что мне это неинтересно, я физически себя плохо чувствую, не могу поддерживать, хотя пыталась. Никакого не было другого повода», - поделилась Надежда.

Напомним, пара поженилась в 2019 году, а спустя год рассталась. Детей в браке не появилось, поэтому развод прошел мирно.

