Около двух недель назад объявила о разводе: Алекса вернулась к Вячеславу Дайчеву

Певица Алекса решила не разводиться. Еще две недели назад она объявила о разводе, однако в конечном итоге сделала выбор в пользу семьи.

Алекса вышла на связь с подписчиками и поделилась важной новостью. Артистке удалось сохранить отношения с Вячеславом Дайчевым. Бывшая участница «Фабрики звезда» написала, что в жизни пар бывают кризисы, поэтому попросила не судить ее слишком строго, в том числе, за излишнюю эмоциональность.

«Мы, женщины, иногда бываем порой эмоциональны. Поэтому не судите строго. Многие проходят подобные ситуации в жизни! Берегите свою семью», — обратилась к фанатам Алекса.

Пара уже проходила подобный кризис весной. Однако, по словам Алексы, тогда ее странице подверглась хакерской атаке и на самом деле никакого расставания не было.

Ранее певица вспомнила о тяжелых родах в браке с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. В это же время, в соседней палате, рожала бывшая избранница ее супруга.